شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: القمة 124 خارج التوقعات وأتمناها فنية أخلاقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، نجم الزمالك السابق، أن القمة 124 والتى تجمع الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء اليوم الأحد فى قمة الدوري المصري باستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، خارج كل التوقعات.

وقال بسيونى، فى تصريح لليوم السابع، أتمنى خروج لقاء القمة مثالياً فنياً وأخلاقياً، خاصة أنه ديربي يتابعه الملايين ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم أجمع، مشيرا إلى صعوبة توقع النتيجة خاصة أنها تترتب على حالة كل فريق خلال المباراة نفسها.



التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك فى مباراة القمة ويدير قمة الأهلى والزمالك الليلة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا الذى أدار 116 مباراة في الدوري الإسباني وأشهر خلالها 508 بطاقة صفراء و31 بطاقات حمراء واحتسب 37 ركلة جزاء.التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك فى مباراة القمة

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكوناً من: "محمد الشناوى وعلى معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكريم فؤاد وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمود متولى وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر".

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى مكونا من: "محمد أبو جبل -حازم امام – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد الشافي -روقا – امام عاشور – أوباما - زيزو – عمر السعيد – بن شرقي".