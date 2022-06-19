شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهنئ حسن شحاتة بعيد ميلاده: أبرز علامات الكرة المصرية لاعبا ومدربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادى الزمالك على تهنئة المعلم حسن شحاته بمناسبة عيد ميلاده الـ 73، حيث إنه من مواليد 19 يونيو 1949، وحقق العديد من الإنجازات الفريدة والمميزة فى تاريخ الساحرة المستديرة مع نادى الزمالك.

وشارك الحساب الرسمي لنادى الزمالك على إنستجرام صورة لـ حسن شحاتة وعلق عليها، "يوافق اليوم عيد ميلاد أحد أبرز علامات كرة القدم المصرية لاعباً ومدرباً، المعلم حسن شحاتة، كل عام وأنت بخير يا معلم".



حساب الزمالك على انستجرام

بدأ حسن شحاته مشواره الكروى مع نادى الزمالك، فى سن العاشرة وهو طالب فى المدرسة الابتدائية بكفر الدوار، انضم فى طفولته لنادى كفر الدوار، أحد أندية الدرجة الثانية فى ذلك الوقت، بعد مباراته التجريبية مع منتخب بحرى ضد المنتخب القومى عرض عليه محمد حسن حلمى مدير الفريق القومى الانضمام للزمالك وهو ما تم. ونجح شحاتة فى أول مباراة له مع نادى الزمالك، أقيمت فى نوفمبر 1966، فى إحراز 3 أهداف ليفوز الزمالك 4-0.



حسن شحاته

بعد اندلاع حرب يونيو 1967، توقفت المسابقة المحلية فى مصر فانضم شحاتة لنادى كاظمة الكويتى، وحقق عدة نجاحات فى الكويت منها حصوله على لقب أحسن لاعب فى آسيا 1970 وبذلك يعد شحاتة اللاعب الوحيد الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى قارة غير قارته الأصلية، كما تم تجنيده بالقوات المسلحة الكويتية وشارك مع المنتخب الكويتى فى بطولة العالم العسكرية ببانكوك فى تايلاند، كما شارك مع المنتخب القومى الكويتى فى البطولة الآسيوية.

عاد شحاتة لمصر فى 1971 ليستكمل مسيرته مع الزمالك، وخلال وجوده لاعبا بين صفوف الزمالك حصل على الدورى المصرى مرة واحدة فى موسم 1977–1978، وكأس مصر ثلاث مرات فى مواسم 1974-1975 و1976-1977 و1978-1979، وتمكن من إحراز 77 هدفا فى الدورى المصرى، وخمسة أهداف فى كأس مصر، وستة أهداف لنادى الزمالك فى بطولات إفريقيا، وكان حسن شحاتة قد اشتهر بالهدف الذى أحرزه فى إحدى مباريات الزمالك والأهلى والذى تم إلغاؤه ليكون أغرب هدف يلغى للاعب بداعى تسلل، حصل شحاتة على جائزة “أفضل لاعب بمصر” عام 1976 وعلى “وسام الرياضة من الطبقة الأولى” فى عام 1980.