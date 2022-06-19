شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستبعد كوبر من حسابات تدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ مسئولو اتحاد الكرة على عودة الأرجنتيني هكتور كوبر لتدريب المنتخب الوطني الأول، بعد ترشيحه لخلافة إيهاب جلال المدير الفنى السابق للفراعنة والذى رحل عقب الخسارة برباعية من كوريا الجنوبية وديا.

وابتعد الفرنسي باتريس بوميل عن تدريب المنتخب الوطني الأول لوجود عدد من السير الذاتية الأفضل لدى إدارة اتحاد الكرة، فى الوقت الذى يوجد اقتراح بتدريبه المنتخب الأوليمبي، إلا أن حسم ملف المنتخب الأولمبى سيكون بعد اختيار المدير الفني للمنتخب الأول.

ويفضل مسئولو اتحاد الكرة عدم التسرع فى اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب، فى ظل وجود محاولة لإعادة كارلوس كيروش المدير الفنى السابق للفراعنة والذى من المقرر أن يحسم موقفه خلال الساعات المقبلة.

كما دخل حسابات اتحاد الكرة مؤخرا اسم برتغالي كبير وآخر إسباني تحسبا لرفض كيروش العودة لقيادة منتخب مصر، حيث تلقى عرضا مؤخرا لتدريب منتخب العراق.