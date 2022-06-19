تعرف على الناقلة لمباراة الترجي والإفريقي في الدوري التونسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

القنوات الناقلة لمباراة الديربي بين الترجي والإفريقي في الجولة الثامنة من مرحلة التتويج في الدوري التونسي.



ويحتل الترجي المركز الثاني مؤقتا في ترتيب الدوري التونسي برصيد 17 نقطة، بينما يحل الإفريقي ثالثا بـ13 نقطة حتى الآن.

موعد مباراة الترجي والإفريقي، هو يوم الأحد 19 يونيو/ حزيران 2022، على الملعب الأولمبي في رادس.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

تُبث منافسات الدوري التونسي عبر قناة الكأس القطرية على الهواء مباشرة.

ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة الترجي والإفريقي في الدوري التونسي عبر قناة الكأس 1 بصوت المعلق هيكل الصغير.

يمكنك مشاهدة قنوات الكأس على جميع الأقمار الصناعية العربية على الترددات التالية..

تردد قنوات الكأس المفتوحة على عرب سات

التردد: 12245

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قنوات الكأس المفتوحة على سهيل سات

التردد: 10770

معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قنوات الكأس المفتوحة على نايل سات

التردد: 11919

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

يمكنك مشاهدة قمة الدوري التونسي بين الترجي والإفريقي في الدوري التونسي أونلاين عبر موقع الكأس القطرية.

وخصصت قناة الكأس موقعها لبث قنواتها بشكل مجاني "alkass.net".