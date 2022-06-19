شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينهى الاتفاق مع كلاتينبرج لتطوير التحكيم فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو اتحاد الكرة الاتفاق مع الإنجليزي مارك كلاتينبرج لتطوير منظومة التحكيم خلال المرحلة المقبلة، وبالتحديد الموسم المقبل بعد قرار مجلس الجبلاية بالاعتماد على مطور أجنبى في لجنة الحكام.

وأكد حازم إمام عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة فى المؤتمر الصحفى عقب اجتماع المجلس مؤخرا، على تطوير منظومة الحكام من خلال الاستعانة بخبير أجنبي للحكام في الموسم المقبل، وأوضح حازم إمام أن الاتحاد يعمل على تطوير اللعبة من خلال عدة قرارات منها تطوير مستوى الحُكام، بجانب تفعيل وتطوير دوري الأكاديميات بهدف التنقيب عن المواهب الصاعدة التي تُفيد الكرة المصرية مُستقبلاً.

من ناحية أخرى، تنتهى اليوم، الأحد، المهلة التى منحها الاتحاد المصرى لكرة القدم للأندية لإرسال الملفات الخاصة بها حتى يتم مراجعتها من قبل لجنة التراخيص بالاتحاد، تمهيداً لإصدار تراخيص الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد 2022 / 2023، على أن تتضمن الملفات جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة أو تجديدها بالنسبة للأندية السابق حصولها على هذه الرخصة.