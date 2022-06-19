شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 124 × 7 معلومات.. الأهلي والزمالك فى صراع البقاء للأقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى والزمالك باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها، لاسيما أن الجميع يعتبر القمة بطولة خاصة لجماهير الناديين

ويعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفاً، وفى المقابل يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 40 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل فى أربع مواجهات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 12.



الاهلى والزمالك

ويدير قمة الأهلى والزمالك الليلة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا، الذى أدار 116 مباراة في الدوري الإسباني وأشهر خلالها 508 بطاقات صفراء و31 بطاقات حمراء واحتسب 37 ركلة جزاء.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة بقيادة فنية مؤقتة ممثلة في سامى قمصان الذى تولى المسئولية عقب فسخ التعاقد مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وطالب قمصان لاعبى المارد الأحمر بضرورة حصد النقاط الثلاث للإستفادة بالمباريات المؤجلة للعودة لإعتلاء عرش الدوري في محاولة لاسترداد اللقب الذى خسره الاهلى بالموسم الأخير لصالح الزمالك.