شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت أنظار 5 آلاف مشجع، يستضيف استاد الأهلى والسلام، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، للمرة الأولى، الكلاسيكو المصري بين الأهلي وضيفه الزمالك، والمؤجل عن الجولة الـ20 للدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري .. الزمالك يتصدر

ويعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 20 هدفا، وفي المقابل يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل في أربعة مواجهات وخسر مباراة وحيدة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 12.

جدول ترتيب الدوري المصري

الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

فيوتشر - 39 نقطة

سموحة - 36 نقطة





القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.