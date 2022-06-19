شكرا لقرائتكم خبر عن عموري يجرى أشعة مقطعية بعد تعرضه لنزيف بالأنف في مباراة المصري والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمرو عبد الفتاح "عموري" لاعب النادي المصري، لفحص طبي بالأشعة المقطعية على الوجه والأنف على أن تتم مناظرتها بواسطة أحد أكبر استشاريي جراحات الوجه والأنف وذلك بعد اصابة اللاعب بنزيف شديد في الأنف، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في مباراة المصري والجونة التي أقيمت بالجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام على استاد برج العرب وانتهت بفوز المصري بهدف نظيف.



عموري

ويحتل المصري المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز المصرى فى 5 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.