شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والزمالك فى الدوري قبل قمة الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير كرة القدم المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري لموسم 2021-2022، وكان من المُقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري يوم 24 مايو الماضى، قبل تأجيلها لانشغال المارد الأحمر وقتها ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري في الوقت الحالي برصيد 44 نقطة، حصدها من 20 مباراة، وفى المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ولكنه حصدها من 17 مباراة فقط.

ولا شك أن موقف الأهلي والزمالك قبل قمة الليلة سيختلف عن الموقف بعدها، فإما أن يبتعد الزمالك بالصدارة، أو يقترب الأهلي منها.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك اليوم، الأحد، فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.