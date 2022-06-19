شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه طلائع الجيش ودياً الثلاثاء استعداداً لمباراتى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل على خوض مباراة ودية مع نظيره طلائع الجيش الثلاثاء المقبل بالقاهرة استعدادًا لمباراتي غزل المحلة حيث ستكون الأولي مساء يوم 28 يونيه الجاري بمسابقة الدوري العام أما الثانية يوم 3 يوليو المقبل بكأس رابطة الأندية المحترفة.

جاء هذا ضمن سياسة الجهاز الفني للفريق، والتي تقوم على إقامة مباراة تجريبية عقب المواجهات الرسمية بغرض الحفاظ على جاهزية جميع عناصر الفريق.

ويبدأ الإسماعيلي اليوم استعداداته لمباراتي غزل المحلة يومي 28 يونيه الجاري بمسابقة الدوري العام و3 يوليو المقبل بكأس رابطة الأندية المحترفة.

ويتطلع جهاز الدراويش من خلال الودية لتجهيز كافة عناصر الفريق ومنحهم حساسية المشاركة تحسبا للإستعانة بخدمات أي منهم حسب الحاجة الفنية لكل مباراة إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية.