شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لـ الأهلى أمام الزمالك.. بيرسى تاو وشريف وطاهر فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ستاد السلام، مساء اليوم الأحد قمة من العيار الثقيل بين الأهلي والزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة 20 بمسابقة الدوري الممتاز.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، كريم فؤاد

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمود متولى

خط الهجوم: بيرسى تاو ، محمد شريف، طاهر محمد طاهر

وحقق فريق الأهلى فوزاً عريضاَ على إيسترن كومبانى بأربعة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور للمارد الأحمر بالمسابقة فيما حقق الزمالك فوزاَ على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بالدوري.

ويدير قمة الأهلى والزمالك الليلة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا الذى أدار 116 مباراة في الدوري الإسباني وأشهر خلالها 508 بطاقة صفراء و31 بطاقات حمراء واحتسب 37 ركلة جزاء.