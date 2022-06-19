الامارات | فيرستابن ينطلق أولا في جائزة كندا للفورمولا 1

شكرا لقرائتكم خبر عن فيرستابن ينطلق أولا في جائزة كندا للفورمولا 1 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم من المركز الاول في سباق جائزة كندا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، اليوم، فيما يبدأ شارل لوكلير من موناكو من المركز قبل الاخير بسبب عقوبة بعدما قرر فريقه فيراري تغيير وحدة الطاقة كاملة في سيارته متجاوزًا الرقم المسموح به في الموسم.

وتحت الامطار التي خفّت تدريجًا مع تقدم الجولات، حقق فيرستابن، متصدر بطولة العالم، الزمن الاسرع في التجارب الرسمية على حلبة "جيل فيلنوف" في مونتريال بزمن 1:21:299 دقيقة أمام الاسباني فرناندو ألونسو سائق ألبين الذي خطف المركز الثاني أمام مواطنه كارلوس ساينس سائق فيراري الذي حل ثالثًا. وحل البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في المركز الرابع.

ولم يتأهل المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول الثاني وصاحب المركز الثاني في ترتيب السائقين الى الجولة الثالثة الاخيرة من التجارب الرسمية، بعد أن اضطر للخروج من الثانية إثر اصطدامه بالحاجز في الثانية وسينطلق من المركز 13. وبعد أن تخلّص من لوكلير أقله عند الانطلاق، سيتعين على فيرستابن أولاً أن يكون حذرًا من ألونسو، إذ يعتزم بطل العالم عامي 2007 و2008 تعقيد مهمة الهولندي بعد أن أكد "سأهاجم ماكس من المنعطف الأولى".

ويجد فيرتسابن الذي يتقدم بفارق 21 نقطة عن بيريس و34 نقطة عن لوكلير، نفسه أمام فرصة ذهبية للابتعاد في صدارة البطولة. بعد أن حقق المركز الاول في التجارب الرسمية للمرة الـ15 في مسيرته والثانية هذا الموسم، سيتطلع الى فوزه الـ26 في بطولة العالم. في حين كان السائقون يتنافسون في الجولة الاخيرة على المركز الاول، خرج لوكلير بعدها بعد أن أمّن أنه سينطلق أقله أمام الياباني يوكي تسونودا (ألفاتاوري) المعاقب أيضًا بسبب تغيير في محركه.

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