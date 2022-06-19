تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان في كأس آسيا تحت 23 سنة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة.



ونجح المنتخب السعودي في التأهل إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة، بعد تفوقه على منتخب أستراليا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة هو الأحد 19 يونيو/حزيران 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتُبث مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة عبر عدة قنوات، أبرزها "7 SSC" الرياضية السعودية، بتعليق عبدالله الغامدي.

كما تُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس آسيا" بتعليق عصام الشوالي، وقناة "5 Alkass Five HD" بتعليق سمير اليعقوبي.

وتنقل قناتا "دبي الرياضية آسيا" و"أبوظبي الرياضية آسيا" النهائي على الهواء مباشرة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعليق عبدالله السعدي وأحمد الحامد.

تتواجد قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنك الوصول لها عبر الترددات التالية.

التردد: 12417

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

وتتواجد قناة beIN AFC عبر القمر الصناعي نايل سات وكذلك سهيل سات ويمكنك الوصول لها عبر الترددات التالية.

تردد قنوات بي إن سبورتس آسيا على نايل سات

التردد : 12064

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قنوات بي إن سبورتس آسيا على سهيل سات

التردد: 11582

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

إذا كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة عبر الإنترنت، فهناك عدة طرق أهمها منصة شاهد، والتي تنقل جميع قنوات SSC.

كذلك سيتوجب عليك أن تكون مشترك في خدمة بي إن سبورتس كونكت لمشاهدة المباراة أونلاين عبر قناة beIN AFC.