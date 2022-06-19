تعرف على موعد مباراة الرجاء وشباب المحمدية في الدوري المغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يواصل فريق الرجاء رحلته في الضغط على الوداد، للمنافسة على لقب الدوري المغربي، حين يلاقي شباب المحمدية مساء الأحد.



وحقق فريق الرجاء فوزا هاما في ديربي الدار البيضاء على الوداد بهدفين دون رد، الأسبوع الماضي، ليقلص الفارق لنقطة في سباق الدوري.

وظل فريق الوداد متصدرا لجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 53 نقطة، فيما رفع الرجاء رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني.

ويحل فريق الرجاء ضيفا ثقيلا على نظيره شباب المحمدية، الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري المغربي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12:30 ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتبث مباراة الرجاء وشباب المحمدية في الدوري المغربي عبر قناة "المغربية الرياضية الثالثة" على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري المغربي موسم 2021-2022

الوداد - 53 نقطة

الرجاء - 52 نقطة

الجيش الملكي - 40 نقطة

المغرب الفاسي - 36 نقطة

نهضة بركان - 35 نقطة