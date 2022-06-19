شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري المصري... تعرف على حكم مباراة الاهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ستكون القمة 124 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري ذات نكهة إسبانية خالصة.



ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، الأحد، على ملعب استاد السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ20 في الدوري المصري.

ويتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، بينما يحل الأهلي (ثالثا) برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، حيث تكون الطاقم من 6 حكام إسبانيين.

ويقود المباراة تحكيميا الحكم الإسباني خوسيه لويس مونييرا، على أن يعاونه كل من إينيجو برييتو لوبيز ودييجو باربيرو سيفيا كحكمين مساعدين.

الحكم الرابع سيكون الإسباني سيزار سوتو جرادو، فيما سيكون خوسيه لويس جونزاليس حكما للفيديو، ويساعده ديفيد ميدي خيمينيز.

خوسيه لويس مونييرا (37 عاما)، من مواليد 19 مايو/آيار 1983، ويعمل في الأساس مدير حسابات في إحدى الشركات الخاصة في قطاع الأدوية، ويمتلك أيضا العديد من شركات المطاعم في قرطبة.

ظهر مونييرا لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني في أغسطس/آب 2016، بعد 3 سنوات من التألق في الدرجة الثانية، ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2019.

يميل الحكم الإسباني كثيرا لتقنية الفيديو، حيث قال عنها في مقابلة سابقة: "أشعر بارتياح كبير في وجود تقنية الفيديو، إنها خطوة رائعة، وجعلت كرة القدم أكثر عدلا".

ويزور الحكم الإسباني الملاعب العربية لثاني مرة في مسيرته، كما سبق له أن أدار مباراة ودية بين منتخبي السعودية والجزائر، في مايو/آيار 2018، وانتهت بفوز "الأخضر" بهدفي يحيى الشهري وسلمان الفرج، على ملعب نادي قادش.

ورغم سجله القوي، إلا أن تم وصفه بأنه "عدو ريال مدريد" من قبل قناة النادي، وذلك عند تعيينه حكما للقاء فياريال في الجولة الأخيرة من الليجا بالموسم قبل الماضي.

يأتي ذلك رغم أن مونييرا أدار 10 مباريات لريال مدريد، فاز الملكي في 8 منها مقابل تعادل وخسارة، فيما أدار 20 مباراة لبرشلونة، حقق خلالها الفريق الكتالوني 14 انتصارا مقابل تعادلين و4 هزائم.

ولا يملك خوسيه مونييرا مسيرة قوية في البطولات الكبرى، فلم يسبق له إدارة مباريات في دوري أبطال أوروبا، بينما شارك في 3 مباريات بالدور التمهيدي للدوري الأوروبي، ومباراة في الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي.

على المستوى المحلي في إسبانيا، أدار مونييرا 116 مباراة في الليجا، 22 مباراة في كأس ملك إسبانيا، ومباراتين في كأس السوبر، أبرزهما فوز ريال مدريد على برشلونة (3-2) في يناير/كانون الثاني الماضي على ملعب الملك فهد بالرياض.