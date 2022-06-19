شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة القمة في الأسبوع الـ20 من عمر بطولة الدوري المصري 2022، وسيخوض الزمالك مباراته محتلًا المركز الأول برصيد 44 نقطة حصدها من 20 مباراة.



ويبحث العديد من جماهير الأهلي والزمالك عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة رقم 20 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقبل مواجهة الزمالك والأهلي يعانى الأهلي من الرحيل المفاجئ لبيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للفريق، وتم إسناد المهمة بشكل مؤقت إلى سامي قمصان.

واستطاع قمصان تحقيق الفوز على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف.

توقيت مباراة الأهلي والزمالك: موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز هو اليوم الأحد عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يقام لقاء الأهلي ضد الزمالك على ملعب السلام، وسيقود صافرته الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو.

وسيتم نقل لقاء القمة عبر شاشة أون تايم سبورت بالتردد الفضائي والأرضي

من المتوقع أن يعتمد سامي قمصان المدرب الأحمر المؤقت على القوام الأساسي في التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك.

وسيعود محمد الشناوي إلى حراسة المرمى بعد الغياب عن مباراتي المصري بالسلوم في الكأس، وإيسترن كومباني بالدوري نظرًا للمشاركة الدولية مع منتخب مصر.

وسيلعب ياسر إبراهيم إلى جانب رامي ربيعة في مركز قلب الدفاع وعلي معلول كظهير أيسر ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن.

وسيتواجد الدولي المالي أليو ديانج إلى جانب عمرو السولية كلاعبي ارتكاز بوسط الملعب وأمامهما محمد مجدي أفشة.

وسيتولى مسؤولية الجانب الهجومي كل من أحمد عبدالقادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر أو حسين الشحات.

حرص سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الأهلي، على توجيه الشكر للمدرب السابق بيتسو موسيماني، على ما قدمه من جهد وما حققه من بطولات خلال مسيرته مع الفريق، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة، وذلك في بداية المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إيسترن كومباني.

وقال قمصان: «أشكر اللاعبين على ما قدموه من روح وأداء خلال مباراة اليوم وتأكيدهم على شخصية الأهلي في الملعب وتركيزهم الكبير في المباراة. لاعبو الأهلي دائمًا يظهر معدنهم في المواقف الصعبة، والجميع في حالة تركيز كبيرة في كل مباراة بالدوري من أجل استعادة اللقب من جديد».

وأشار قمصان إلى أن لديه رؤية لكل مباراة هو مسؤول عنها، أملًا في الاستفادة من كل عنصر بالفريق وتجهيزه على النحو الأمثل وتحقيق الفوز في كل مباراة، وهو ما سيسعى إليه في المباراة المقبلة أمام الزمالك.

وأضاف: «الفوز بنتيجة كبيرة هو نقطة إيجابية ومؤشر جيد لنا، ولكن بالتأكيد حققنا مثل هذه النتائج من قبل وأثناء الموسم، وهو ما نسعى لاستمراره الآن».

وأكد قمصان أن تدريب الأهلي ليوم واحد أو مباراة واحدة هو شرف كبير ومسؤولية تقع على عاتقه، لكن تركيزه واللاعبين منصب بقوة على تجاوز هذه المرحلة المهمة بالنسبة للفريق.

وواصل: «عدم تسجيل المهاجمين أهدافًا أمر وارد، لكنّ هناك دورًا مهمًا في الملعب، وهو صناعة الفرص للزملاء وتقديم مجهود كبير، أما التسجيل فهو توفيق من الله».

وأضاف قمصان أن هناك معسكرًا مغلقًا للاعبين من الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة الزمالك الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

وفي ختام تصريحاته، قال قمصان: «أشكر الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة على هذه الثقة الكبيرة، وتحفيز رئيس النادي لي ليس بجديد، لأنه يدعم الفريق واللاعبين والجهاز الفني طوال الوقت، كما أشكر جماهير الأهلي العظيمة على دعمها الكبير ومؤازرتهم لنا في هذه المهمة».

يعاني البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك من عدة غيابات عندما يواجه الأهلي يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الدوري المصري الممتاز.