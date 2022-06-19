مفاجأة منتظرة.. شوبير يتحدث عن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر أن تقام في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن مؤجلات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون سبورت إف إم" اليوم الأحد، إن الأهلي دخل معسكراً لمدة يومين قبل اللقاء، وفرض سرية كبيرة عليه لدرجة عدم إعلان القائمة التي ستخوض المباراة، مضيفاً: "عرفنا القائمة بالحب".

وأضاف الإعلامي: "المفاجأة المنتظرة في تشكيل الأهلي ستكون الدفع باللاعب كريم فؤاد بالجبهة اليمنى بدلاً من محمد هاني، وذلك بسبب المغربي أشرف بن شرقي، جناح أيسر الزمالك الذي يفضل سامي قمصان، أن يواجهه كريم فؤاد لإجادته الواجبات الدفاعية عن محمد هاني".

وتابع حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "محمد الشناوي سيعود لحراسة عرين الأهلي في اللقاء، وعلي معلول بمركز الظهير الأيسر بجوار ياسر إبراهيم الضامن مكانه بمركز قلب الدفاع وتتم المفاضلة بين الثنائي رامي ربيعة أو أيمن أشرف للعب بجواره".

وواصل: "منتصف الملعب سيتواجد الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية بعد طلب الجهاز الطبي عدم المجازفة بالمالي أليو ديانج، حتى لا تتفاقم إصابته، وفي الجزء الأمامي توجد خيارات عديدة أمام سامي قمصان، بداية من محمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وبيرسي تاو".

وأشار شوبير إلى أن وليد سليمان "سيكون ورقة رابحة للأهلي على مقاعد البدلاء، وستتم الاستعانة به حسب سير المباراة".