مع اقتراب رحيل ساديو ماني.. «ميرور» البريطانية تتحدث عن مستقبل محمد صلاح.. وليفربول يبدأ الاستعداد للسيناريو المظلم

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية بريطانية أن النجم المصري محمد صلاح يقترب من البقاء في صفوف نادي ليفربول وتوقيع عقد جديد مع الفريق، خاصة بعد تجديد عقد المدرب يورجن كلوب، واقتراب رحيل السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ الألماني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد "الفرعون المصري" مع ليفربول في صيف 2023، مع الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تجديد إقامته بسبب الاختلاف حول الراتب الأسبوعي.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن مصادر رفيعة المستوى في ليفربول تأكيدها أنها قطعت شوطاً طويلاً في المفاوضات مع معسكر محمد صلاح دون تحطيم هيكل رواتبهم.

وأضافت الصحيفة أنه بعد بيع ماني إلى بايرن ميونخ، في صفقة يحتمل أن تبلغ قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني، لا يتصور ليفربول أن يستغنى عن الثنائي (ماني وصلاح) في صيف واحد.

وتابعت أنه بالرغم من أن إدارة ليفربول كان تعتقد بأن قرار الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بتوقيع عقد جديد مع النادي، من الممكن أن يساعد في إقناع محمد صلاح بالتجديد مع "الريدز"، لكن الأمور لم تشهد أي انفراجة كبيرة.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول ليست لديه مخاوف من أن محمد صلاح سيتراجع عن طلباته المادية الكبيرة قبل انتهاء عقده الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول يستعد جيداً لسيناريو رحيل النجم المصري مجاناً عقب نهاية عقده في صيف 2023.

وأشارت إلى أن نادي ليفربول لديه يقين كامل من أن صلاح لن يسمح لمستواه بالتراجع، حال فشلت المفاوضات واقتربت مغادرته لقلعة "أنفيلد"، حيث سيظل يتمتع باحترافية كبيرة في الموسم المقبل.

ويخشى ليفربول من رحيل صلاح الذي سجل في 254 مباراة في جميع المسابقات لفريق يورجن كلوب، 156 هدفًا وقدم 63 تمريرة حاسمة.

ويطلب صلاح (30 عاماً) مبلغاً يتراوح بين 400 و500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً مقابل موافقته على التجديد مع ليفربول، وهو ما سيشكل هدماً واضحاً لهيكل الرواتب من وجهة نظر الإدارة.

ورفضت إدارة ليفربول طلبات اللاعب صلاح ما جعل هناك صعوبة في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقد قائد منتخب مصر، ما يجعل النادي يواجه خطر خسارة واحد من أهم لاعبيه بشكل مجاني في صيف 2023.