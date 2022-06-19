شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمباراتى غزل المحلة بالدوري وكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، اليوم الأحد، استعداداته لمباراتي غزل المحلة يومي 28 يونيو الجارى بمسابقة الدوري العام، و3 يوليو المقبل بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان الجهاز الفني للدراويش قد منح لاعبيه راحة سلبية أمس السبت بعد التعادل مع المقاولون العرب سلبيًا مساء الجمعة.

ويعكف مسئولو النادى الإسماعيلى على تجهيز ملف يحوى كل أخطاء التحكيم التى وقعت ضد الدراويش فى مباريات الدوري هذا الموسم، تمهيدا لإرسالها لاتحاد الكرة، لاسيما بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها مباراة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل السلبى.