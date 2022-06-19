شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو فيوتشر يحملون على ماهر على الأعناق بعد التأهل للكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو فيوتشر بعلي ماهر المدير الفني للفريق داخل غرفة خلع الملابس، بعد الفوز الثمين الذى حصده فيوتشر على حساب إنبي فى الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، ليضمن البقاء فى المربع الذهبي حتى نهاية يونيو الجارى والتأهل إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية، مبتعداً عن سموحة أقرب ملاحقيه والذى خاض نفس العدد من المباريات أيضاً.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.

ونشر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فيوتشر فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، من احتفال اللاعبين بعلي ماهر، حيث قاموا بحمله على الأعناق مرددين هتافات "أووه أفريقيا".

من جانبه، علق عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، على تأهل الفريق إلى الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على إنبي، واحتلال المركز الرابع بالدوري.

وقال السقا، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور، "منذ اليوم الأول كنا مُصممين على هدفنا في الظهور بشكل مميز بالدوري من الموسم الأول، وإدارة فيوتشر تعمل بشكل احترافى ونموذج رائع للاحترافية".

وأضاف، "أبارك للاعبين والجهاز الفني والإدارة ولكل فرد في منظومة فيوتشر، الجميع اجتهد من أجل تحقيق هدفنا والوصول إلى الكونفدرالية".

وتابع، "علي ماهر يتعب كثيرا مع الفريق وجهازه الفني بالكامل، نموذج للعمل بجد والتفاني والتضحية، كان لدينا ثقة كاملة في تحقيق هدفنا، ونوجه الشكر لأول من ساهم في بناء هذا الفريق محمد يوسف وجهازه المعاون قبل التعاقد مع علي ماهر، وتحديدا محمد شوقي وطارق سليمان مدرب الحراس".

وأكد المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن هدف فريقه التتويج بكأس الرابطة المصرية خلال الفترة المقبلة قائلا، "انضمام بعض لاعبي فيوتشر إلى منتخب مصر الوطني، يُثبت قوة اختيارات الصفقات في فيوتشر".