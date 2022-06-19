شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى.. بن شرقى وزيزو وعمر السعيد فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جماهير الكرة المصرية بل والعربية على موعد مع وجبة دسمة الليلة إذ يلتقي الأهلي والزمالك فى قمة الدوري المصري باستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز في الثامنة مساء اليوم، الأحد فى القمة 124 بين الفريقين.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - عبد الله جمعة - سيد عبد الله "نيمار"- أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 40 نقطة.