شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يلمح لاستمراره مع فيوتشر الموسم المقبل: "جايلك يا أفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألمح محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فيوتشر، إلى استمراره مع الفريق فى الموسم الجديد، حيث تنتهي إعارة الحارس الدولى المنتقل من الزمالك إلى فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، ومن حق اللاعب أن يقرر استمراره مع فيوتشر فى الموسم الجديد مقابل مبلغ مادى للقلعة البيضاء، أو العودة إلى الزمالك بعد انتهاء الإعارة.



جنش

ونشر جنش صورة لفريق فيوتشر عبر حسابه الشخصي على انستجرام بعد الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف فى مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، ليضمن اللعب في كأس الكونفدرالية الأفريقية بالموسم الجديد، وكتب جنش: "الحمد لله جايلك يا أفريقيا".

من جانبه، علق عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، على تأهل الفريق إلى الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على إنبي اليوم، واحتلال المركز الرابع بالدوري.

وقال السقا، فى تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور، "منذ اليوم الأول كنا مُصممين على هدفنا في الظهور بشكل مميز بالدوري من الموسم الأول، وإدارة فيوتشر تعمل بشكل احترافي ونموذج رائع للاحترافية".

وأضاف، "أبارك للاعبين والجهاز الفني والإدارة ولكل فرد في منظومة فيوتشر، الجميع اجتهد من أجل تحقيق هدفنا والوصول إلى الكونفدرالية".

وتابع: "علي ماهر يتعب كثيرا مع الفريق وجهازه الفني بالكامل، نموذج للعمل بجد والتفاني والتضحية، كان لدينا ثقة كاملة في تحقيق هدفنا، ونوجه الشكر لأول من ساهم في بناء هذا الفريق محمد يوسف وجهازه المعاون قبل التعاقد مع علي ماهر، وتحديدا محمد شوقي وطارق سليمان مدرب الحراس".

واستطرد المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن هدف فريقه التتويج بكأس الرابطة المصرية خلال الفترة المقبلة، قائلا: "انضمام بعض لاعبي فيوتشر إلى منتخب مصر الوطني، يُثبت قوة اختيارات الصفقات في فيوتشر".