شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى قمة الدوري الممتاز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت أنظار 5 آلاف مشجع، يستضيف استاد الأهلى والسلام فى الثامنة مساء اليوم الأحد، للمرة الأولى، الكلاسيكو المصري بين الأهلي وضيفه الزمالك، والمؤجل عن الجولة الـ20 للدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى قمة الدورى الممتاز

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلى والزمالك فى جدول الدوري

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري فى الوقت الحالي برصيد 44 نقطة، حصدها من 20 مباراة، وفى المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ولكنه حصدها من 17 مباراة فقط.

ولا شك أن موقف الأهلي والزمالك قبل قمة الغد فى الدوري المصري سيختلف عن الموقف بعدها، فإما أن يبتعد الزمالك بالصدارة، أو يقترب الأهلي منها.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك اليوم، الأحد، فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.