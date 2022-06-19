شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك .. خريطة دخول الجماهير لاستاد السلام قبل لقاء القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات تفصلنا عن القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، حيث تزحف الجماهير خلال الساعات المقبلة لاستاد السلام والأهلي، لحضور المباراة المرتقبة.

وحددت الجهات المعنية مدرج الأهلي الدرجة الثالثة شمال، ويكون دخول الجماهير من باب 7 للاستاد بطريق القاهرة بلبيس الصحراوي، ومدرج الزمالك الثالثة يمين، حيث يتم الدخول من باب رقم 5 في الشارع الرئيسي لعمارات نهضة مصر.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة، وتأمين دخول وخروج الجماهير وممرات اللاعبين، ووضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية خطة لتأمين طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير المباراة بقيادة الإسباني خوسيه لويس مونويرا.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويستعيد فريق الأهلى جهود لاعبيه الدوليين في مباراة القمة، وعلى رأسهم محمد الشناوى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وبيرسى تاو وعلى معلول، فيما يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى بسبب الإصابة.