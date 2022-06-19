شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الأهلى والزمالك قمة مصرية بنكهة عربية والمتعة مضمونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة 124 التى تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة 20 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساءً باستاد الأهلي والسلام.

وتشهد قمة القطبين صراعاً خاصاً بنكهة عربية، عندما تلتقى من خلاله جنسيات شمال أفريقيا فى القطبين، بحثاً عن الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة فى الديربي والأقدم الأشهر فى الكرة العربية والأفريقية.

فى النادي الأهلي، تزين قائمة الفريق الأحمر وجود لاعبين من شمال أفريقيا، وهم المغربي بدر بانون، والذى دخل مؤخراً في قائمة الفريق الأحمر بعد تعافيه من توابع الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك التونسي علي معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء وأحد أهم الأوراق الأساسية التي تعول عليها جماهير الأهلي كثيراً في اللقاءات الكبرى.

وعلى الجانب الآخر وفى نادي الزمالك، تضم القلعة البيضاء رباعية مميزة من شمال أفريقيا أيضاً، بوجود التونسيين حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك، وسيف الجزيري مهاجم القلعة البيضاء والمغربيان، محمد أوناجم مهاجم الفريق، وأشرف بن شرقي صانع الألعاب، حيث ستشهد القمة المرتقبة صراعاً خاصاً بين سداسي شمال أفريقيا في القطبين.