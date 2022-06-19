شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد المركز الثانى فى بطولة العالم للأثقال بالمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المقصود، رئيس اتحاد رفع الأثقال، عن حصد مصر المركز الثانى فى بطولة العالم تحت 17 سنة، والتى اختتمت بالمكسيك بحصد 14 ميدالية متنوعة.

وحصل محمود حسنى على كأس أفضل ثانى لاعب بالبطولة، حيث حصلت مصر على 6 ميداليات ذهبية للبطل محمود حسنى والبطلة رحمة السيد وتحطيم محمود للرقم العالمى فى رفعة الكلين والنطر و5 ميداليات فضية للبطلة نورا عصام والبطلة حنين السيد و 3 ميداليات برونزية للبطلة شمس محمد.

من ناحية أخرى، يشارك 5 لاعبين على صعيد الرجال فى منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين الرجال كلا من أحمد عبد الغنى وأحمد عاشور وأحمد عبد العزيز وكريم كحلة وأحمد عماد، بينما يشارك على صعيد السيدات، نعمة سعيد وبسمة عماد وروفيد فتحى، فى غياب سارة سمير فى ظل إلغاء ميزان 81 كجم.