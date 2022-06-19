شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يحتفل بتأهل فيوتشر للكونفدرالية: مرحبا بكم فى البطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل سعد الدين سمير كابتن فريق فيوتشر، بتأهل فريقه للعب في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز الثمين الذي حققه فيوتشر على إنبي في الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، ليضمن البقاء في المربع الذهبي حتى نهاية يونيو الجاري مبتعداً عن سموحة أقرب ملاحقيه والذي خاض نفس العدد من المباريات أيضاً.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت في وقت سابق أن تحدد المشاركين في المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية في 30 يونيو الجاري، والذي ضمن فيه فيوتشر البقاء في المركز الرابع.

ونشر سعد سمير صوراً عبر حسابه الشخصي على تويتر لفريق فيوتشر وعلق: مرحبا بكم في البطولات الأفريقية .. مبروك يا رجالة.



سعد سمير



فيوتشر

من جانبه، علق عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، على تأهل الفريق إلى الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على إنبي، واحتلال المركز الرابع بالدوري.

قال السقا، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منذ اليوم الأول كنا مُصممين على هدفنا في الظهور بشكل مميز بالدوري من الموسم الأول، وإدارة فيوتشر تعمل بشكل احترافي ونموذج رائع للاحترافية".

وأضاف: "أبارك للاعبين والجهاز الفني والإدارة ولكل فرد في منظومة فيوتشر، الجميع اجتهد من أجل تحقيق هدفنا والوصول إلى الكونفدرالية".

وتابع: "علي ماهر يتعب كثيرا مع الفريق وجهازه الفني بالكامل، نموذج للعمل بجد والتفاني والتضحية، كان لدينا ثقة كاملة في تحقيق هدفنا، ونوجه الشكر لأول من ساهم في بناء هذا الفريق محمد يوسف وجهازه المعاون قبل التعاقد مع علي ماهر، وتحديدا محمد شوقي وطارق سليمان مدرب الحراس".

واستطرد المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن هدف فريقه التتويج بكأس الرابطة المصرية خلال الفترة المقبلة، قائلا: "انضمام بعض لاعبي فيوتشر إلى منتخب مصر الوطني، يُثبت قوة اختيارات الصفقات في فيوتشر".

وأردف: "إنبي فريق كبير والفوز لم يكن سهلا، وسنغلق صفحة تلك المباراة ومن حق اللاعبين أن تفرح اليوم بعد تحقيق الهدف الأول للإدارة وهو حسم التأهل إلى الكونفدرالية".

وختم حديثه قائلا: "لدينا هدف آخر وهو حصد كأس الرابطة المصرية خلال الفترة المقبلة".