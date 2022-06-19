شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض "حقن" ديانج للمشاركة فى القمة.. والجهاز الطبى يفضل استبعاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن الجهاز الطبى للنادى الاهلى أوصى بضرورة إستبعاد المالى اليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر من المشاركة فى مباراة القمة الليلة أمام الزمالك، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "ديانج تعرض لكدمة فى الركبة خلال إحدى التدريبات وطلب المشاركة فى مباراة القمة ولكن الجهاز الفنى رفض".

وتابع شوبير: "الأهلي رفض فكرة حقن ديانج للمشاركة فى القمة والجهاز الطبى فضل استبعاده من المباراة خوفاً من تفاقم إصابته وسيتم الاعتماد على الثنائى عمرو السولية وحمدى فتحى فى خط الوسط".

ويضيف شوبير: "كريم فؤاد عنده فرصة كبيرة للظهور فى الجانب الأيمن للأهلى الليلة، والشناوى سيعود لحماية العرين الأحمر، والوحيد الذى حجز مقعده فى خط هجوم الأهلى هو أحمد عبد القادر، وخلاف ذلك تبقى هناك فرص متساوية لباقى اللاعبين للظهور فى التشكيل الأساسى".

وأكمل شوبير: "سامى قمصان استقر على خوض القمة بطريقة 1-3-2-4 ، وهى الطريقة التى لعب بها الفترة الأخيرة وأثبتت نجاحاً كبيراً".