شكرا لقرائتكم خبر عن "كوماندوز" الزمالك يتحدى "كبرياء" الأهلي فى قمة الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جماهير الكرة المصرية بل والعربية على موعد مع وجبة دسمة الليلة إذ يلتقي الأهلي والزمالك فى قمة الدوري المصري باستاد الأهلى والسلام في اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز في الثامنة مساء اليوم، الأحد بالقمة 124 بين الفريقين.

ويعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 20 ، وفى المقابل يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل فى أربع مواجهات وخسر مباراة وحيدة وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكه 12.

وحقق فريق الأهلى فوزاً عريضاَ على إيسترن كومبانى بأربعة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور للمارد الأحمر بالمسابقة فيما حقق الزمالك فوزاَ على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بالدوري.

ويدير قمة الأهلى والزمالك الليلة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا الذى أدار 116 مباراة في الدوري الإسباني وأشهر خلالها 508 بطاقة صفراء و31 بطاقات حمراء واحتسب 37 ركلة جزاء.

ويفتقد الأهلى جهود كل من أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى فى القمة بسبب الإصابة، فيما يفتقد الزمالك جهود كل من طارق حامد وحمزة المثلوثى للإصابة ومحمود علاء للإيقاف.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة بقيادة فنية مؤقتة ممثلة في سامى قمصان الذى تولى المسئولية عقب فسخ التعاقد مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وطالب قمصان لاعبى المارد الأحمر بضرورة حصد النقاط الثلاث للإستفادة بالمباريات المؤجلة للعودة لإعتلاء عرش الدوري في محاولة لإسترداد اللقب الذى خسره الاهلى بالموسم الأخير لصالح الزمالك.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكوناً من: "محمد الشناوى وعلى معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكريم فؤاد وعمرو السولية واليو ديانج ومحمود متولى وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر".

وفى المقابل طالب البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبيه باستغلال حالة التراجع التي يمر بها الأهلى بعد فقدانه اللقب الأفريقى فى المباراة النهائية لصالح الوداد المغربى لتحقيق انتصار غالٍ الليلة يعزز من ثقة الفارس الأبيض في الحفاظ على لقب الدوري، وكذلك الثأر من خسارة الزمالك لمباراة القمة بالدور الأول بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى مكوناً من: "محمد أبو جبل -حازم امام – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد الشافي -روقا – امام عاشور – أوباما -زيزو – عمر السعيد – بن شرقي".