التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك فى قمة الدورى المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

يواجه فريق الاهلى المصري نظيره الزمالك فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته فى الدوري من أجل إحكام قبضته على صدارة المسابقة، والتى يتربع على قمتها غريمه الزمالك برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الذى يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

