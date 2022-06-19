موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يحتضن استاد السلام مباراة مرتقبة بين القطبين الأهلي والزمالك، في قمة الدوري المصري الممتاز.



ويلتقي الفريقان في ضيافة الأهلي وسط حضور جماهيري، مساء يوم الأحد 19 يونيو/ حزيران، في مباراة مؤجلة من الجولة 20.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري 2022 برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، وحقق خلالها 14 فوزا وتعادلين وتلقى 4 هزائم.

ونجح الفارس الأبيض في تحقيق الدوري الموسم الماضي برصيد 80 نقطة وهزيمتين فقط طوال الموسم.

ونستعرض من خلال السطور التالية، موعد مباراة الزمالك والأهلي اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم هو الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت شركة "تذكرتي"، نفاد كافة التذاكر الخاصة بالمباراة من جماهير الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك هي شبكة أون تايم سبورتس المصرية.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس نقل مباراة الزمالك والأهلي عبر القناتين الأولى والثانية.

في المقابل، يحل الأهلي في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري 2022 برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، نجح خلالها في الفوز بـ11 لقاء وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمة وحيدة.