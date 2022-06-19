شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والزمالك اليوم الأحد 19 / 6 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى والزمالك باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها، لاسيما أن الجميع يعتبر القمة بطولة خاصة لجماهير الناديين، وفى السطور التالية نلقى الضوء على أبرز المعلومات عن القمة..

قمة الأهلي والزمالك = 52.128 مليون يورو

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 21.43 مليون يورو، فيما يعنى أن مباراة القمة تساوى 52.128 مليون يورو.

أول هدف للأهلى والزمالك فى القمة

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، فيما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

هدافو مباريات القمة فى الأهلى والزمالك

يتصدر الثنائي سيد عطية "توتو" ومحمد أبو تريكة قائمة هدافي الأهلي فى لقاءات القمة برصيد 7 أهداف، كما يتزعم الثنائي علاء الحامولي وخليل قدري قائمة هدافى الزمالك فى مواجهات الأهلي برصيد 5 أهداف لكل منهما.

ملوك الهاتريك فى قمة الاهلى والزمالك

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي كان الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956

أبطال الكروت الحمراء فى كلاسيكو الاهلى والزمالك

حصل لاعبو الأهلي على 19 بطاقة حمراء في لقاءات القمة مقابل 15 للزمالك ليصبح عدد الكروت الحمراء 30 للناديين، وكانت أسرع حالتي طرد في لقاءات القمة من نصيب نبيل محمود وأيمن عبد العزيز لاعبى الزمالك فى القمتين 72 سنة 1993 والـ 83 سنة 1999.

بينما كان حلمي أبو المعاطي لاعب الأهلي أول من حصل على ورقة حمراء في القمة 14 عام 1965، فيما يعد أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك آخر الحاصلين على الورقة الحمراء فى الكلاسيكو 118.