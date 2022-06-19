شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك اليوم الأحد 19 / 6 / 2022 فى قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير كرة القدم المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري لموسم 2021-2022، وكان من المُقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري المصري يوم 24 مايو الماضى، قبل تأجيلها لانشغال المارد الأحمر وقتها ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى قمة الدورى الممتاز

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الاهلى والزمالك فى جدول الدوري

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري في الوقت الحالي برصيد 44 نقطة، حصدها من 20 مباراة، وفى المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ولكنه حصدها من 17 مباراة فقط.

ولا شك أن موقف الأهلي والزمالك قبل قمة الغد فى الدوري المصري سيختلف عن الموقف بعدها، فإما أن يبتعد الزمالك بالصدارة، أو يقترب الأهلي منها.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والزمالك اليوم، الأحد، فى الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.