شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك فى قمة الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره الزمالك فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته فى الدوري من أجل إحكام قبضته على صدارة المسابقة، والتى يتربع على قمتها غريمه الزمالك برصيد 44 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الذى يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك فى مباراة القمة

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكوناً من: "محمد الشناوى وعلى معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكريم فؤاد وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمود متولى وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر".

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى مكونا من: "محمد أبو جبل -حازم امام – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد الشافي -روقا – امام عاشور – أوباما - زيزو – عمر السعيد – بن شرقي".

حكم مباراة القمة

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.

ويتصدر نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 40 نقطة.