شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الكومي: أمين عمر ادعى الاعتداء عليه وواقعة الطفل فُهمت بشكل خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، عن الأزمة التي حدثت بعد مباراة الجمعة أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري وانتهت سلبيا بين الفريقين.

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أمين عمر ادعى الاعتداء عليه بعد مباراة المقاولون، وكل ما يفعله أي كلام".

وأضاف: "نرفض أدارة أمين عمر لأي مباراة للإسماعيلي في بطولة الدوي المصري الممتاز".

وتابع رئيس النادي الإسماعيلي، إن الفريق سيحصل على كل حقوقه بالقانون والقواعد، مشيرا إلى أن هناك تواصل ع مسئولين كرة القدم في مصر خلال الساعات الماضية، وقال: "الإسماعيلي ناد كبير ولو الفريق مخدش حقه مش هنلعب الماتش المقبل في الدوري".

وأضاف: "لدينا الحق في طلب جلب حكام اجانب في الدوري، ولكن نحن نثق في الحكام المصريين".

وكشف رئيس الدراويش أن واقعة الطفل الذي كان يرتدي قميص الأهلي أثناء دخوله لاختبارات فريق الإسماعيلي فُهمت بشكل خطأ، موضحا: "كل الأطفال يخوضون اختبارات الإسماعيلي بقميص النادي، وليس أي قميص ناد آخر".