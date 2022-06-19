شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد الكريم صقر" الهداف التاريخى لمباريات القمة بـ17 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر عبد الكريم صقر، لاعب الأهلي والزمالك السابق، قائمة هدافى مباريات القمة بـ17 هدفا للقطبين، بواقع 10 مع الأحمر و7 أهداف مع الأبيض.

ويحتل المركز الثاني مصطفى طه الذى لعب للفريقين أيضا وسجل 15 هدفاً، بواقع 12 لصالح الزمالك و3 للأهلي، ثم الثنائي مختار التتش ومحمد أبو تريكة فى المركز الثالث برصيد 13 هدفاً لكل منهما.

والمركز الرابع يأتي لاعب الأهلي السابق أحمد مكاوي برصيد 11 هدفًا، ثم يحل عماد متعب خامسًا برصيد 10 أهداف، ثم جمال حمزة الذى سجل 9 أهداف بقميص الزمالك، وحسام حسن الذى سجل 9 أهداف أيضًا فى مباريات القمة لكن بقميص الفريقين، بواقع 5 أهداف للأهلي و4 للقلعة البيضاء.

ويدخل المارد الأحمر هذه القمة محتلا المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، من 17 مباراة حقق فيها الفوز فى 12 مباراة، وتعادل فى 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

بينما يدخل الفارس الأبيض هذه القمة متربعاً على عرش صدارة الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، حقق فيهم الفوز فى 14 مباراة وتعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.