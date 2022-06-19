شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى قمة الدورى الممتاز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت أنظار 5 آلاف مشجع، يستضيف استاد الأهلى والسلام، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، للمرة الأولى، الكلاسيكو المصري بين الأهلي وضيفه الزمالك، والمؤجل عن الجولة الـ20 للدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك اليوم، الأحد، فى الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الأهلى والزمالك فى جدول الدوري

ويعتلى الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 20 هدفا، وفي المقابل يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل في أربعة مواجهات وخسر مباراة وحيدة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 12.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والزمالك فى جدول الدوري

وحقق الأهلى فوزاً عريضاَ على إيسترن كومبانى بأربعة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور للمارد الأحمر بالمسابقة، فيما حقق الزمالك فوزاً على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري.

الزمالك - 44 نقطة

بيراميدز - 43 نقطة

الأهلي - 40 نقطة

فيوتشر - 36 نقطة

سموحة - 36 نقطة