شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صبحي يخوض أول تدريباته مع إيجلز فى بداية رحلة الاحتراف بالمالديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أحمد صبحى، لاعب المنتخب الأولمبي وفريق إيجلز المالديفي الحالي، إلى المالديف أمس بعد رحلة طويلة، حيث وصل قطر ترانزيت ثم توجه إلى المالديف مباشرة.

وشارك أحمد صبحي الظهير الأيمن للمنتخب الأولمبي والجونة وأسوان السابق فى تدريبات فريق إيجلز المالديفي استعدادا لمواجهة ميزا متصدر الجدول السبت المقبل من بطولة الدوري المالديفي.

وكشف مصدر لليوم السابع أن الفنلندي موفا المدير الفني لفريق إيجلز المالديفي اجتمع مع أحمد صبحي وأكد له إصراره على ضمه للفريق، مشددا على أنه لاعب مميز ولديه قدرات مميزة يستطيع من خلالها المساهمة فى تتويج فريق إيجلز بلقب الدوري المالديفي.

وسبق وتسببت البطاقة الدولية فى تأجيل سفر صبحى إلى المالديف، وأخذت كثيرا من الوقت بسبب قيام مسئولى نادى إيجلز بالاستعلام عن موقف اللاعب وفحص عقوده مع أنديته السابقة ما تسبب فى تأخر سفر اللاعب.

ويأمل صبحي فى التألق مع فريق إيجلز المالديفي للانضمام للمنتخب الوطني، حيث تربطه علاقة منذ زمن بالمنتخبات الوطنية، حيث لعب بصفوف منتخبي الشباب والأولمبي برفقة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي ومحمد النني المحترف فى صفوف أرسنال الإنجليزي.











