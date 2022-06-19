شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: فيوتشر يسعى للتتويج بكأس الرابطة بعد حسم التأهل للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، على تأهل الفريق إلى الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على إنبي اليوم، واحتلال المركز الرابع بالدوري.

قال السقا، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منذ اليوم الأول كنا مُصممين على هدفنا في الظهور بشكل مميز بالدوري من الموسم الأول، وإدارة فيوتشر تعمل بشكل احترافي ونموذج رائع للاحترافية".

وأضاف: "أبارك للاعبين والجهاز الفني والإدارة ولكل فرد في منظومة فيوتشر، الجميع اجتهد من أجل تحقيق هدفنا والوصول إلى الكونفدرالية".

وتابع: "علي ماهر يتعب كثيرا مع الفريق وجهازه الفني بالكامل، نموذج للعمل بجد والتفاني والتضحية، كان لدينا ثقة كاملة في تحقيق هدفنا، ونوجه الشكر لأول من ساهم في بناء هذا الفريق محمد يوسف وجهازه المعاون قبل التعاقد مع علي ماهر، وتحديدا محمد شوقي وطارق سليمان مدرب الحراس".

واستطرد المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن هدف فريقه التتويج بكأس الرابطة المصرية خلال الفترة المقبلة، قائلا: "انضمام بعض لاعبي فيوتشر إلى منتخب مصر الوطني، يُثبت قوة اختيارات الصفقات في فيوتشر".

وأردف: "إنبي فريق كبير والفوز لم يكن سهلا، وسنغلق صفحة تلك المباراة ومن حق اللاعبين أن تفرح اليوم بعد تحقيق الهدف الأول للإدارة وهو حسم التأهل إلى الكونفدرالية".

وختم حديثه قائلا: "لدينا هدف آخر وهو حصد كأس الرابطة المصرية خلال الفترة المقبلة".