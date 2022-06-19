شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أفشة ومعلول وشريف أسلحة هجومية تهدد مرمى الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الثلاثي محمد مجدى أفشة وعلى معلول ومحمد شريف أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية مع الأهلي هذا الموسم، قبل القمة التى تجمع الأهلى والزمالك مساء اليوم.

وتمكن محمد مجدى أفشة من إحراز 5 أهداف وصناعة مثلها، وأحرز على معلول 6 أهداف وصنع 3 أخرى، بينما نجح محمد شريف فى إحراز 5 وصنع هدفين، لتصل مساهمات الثلاثي إلى 26 هدفا للفريق الأحمر هذا الموسم.

ومن المقرر أن يستضيف المارد الأحمر غريمه التقليدي الزمالك فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر هذه القمة محتلا المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، من 17 مباراة حقق فيها الفوز فى 12 مباراة، وتعادل فى 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

بينما يدخل الفارس الأبيض هذه القمة متربعاً على عرش صدارة الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، حقق فيهم الفوز فى 14 مباراة وتعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.