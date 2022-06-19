شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبد اللطيف: مباراة القمة خارج التوقعات.. والأهلي مكتمل الصفوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك دائمًا تكون خارج التوقعات، ولا ترتبط بترتيب كلا الفريقين بجدول الدوري، ولا الحالة الفنية.

وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN": "الأهلي الأفضل على الورق نظرًا لاكتمال صفوفه، عكس الزمالك الذي يعاني من النقص العددي في صفوفه، وسيغيب بعض اللاعبين مثل محمد أبو جبل وأحمد فتوح وحازم إمام وطارق حامد وغيرهم".

ويدخل فريق الزمالك مواجهة الأهلى محتلاً المركز الأول برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، فيما يدخل الأهلى اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة.

وتقام مباراة قمة الدورى الممتاز رقم 124 بين الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء غد الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر المسابقة.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.