شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر يعود لقائمة المصرى أمام المقاصة بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد عنتر، صانع ألعاب النادي المصرى، إلى قائمة فريقه فى المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة، والمقرر إقامتها الأحد المقبل 26 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف.

وكان محمد عنتر قد تعرض للإيقاف ليغيب عن مباراة فريقه الماضية أمام الجونة بالجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، بعد تلقيه بطاقة حمراء فى مباراة المصري وبيراميدز بالجولة 21، والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/1.

من ناحية أخرى، يعمل مسؤولو النادي المصري على تجهيز ملف كامل بخصوص معين الشعباني، المدير الفني السابق للفريق، تحسباً لتقديم المدرب التونسى شكوى إلى الفيفا للمطالبة بالحصول على الشرط الجزائي في عقده والمقدر بشهرين، خاصة بعدما أعلن المصري رسمياً عن تولي حسام حسن تدريب الفريق، دون الوصول إلى حل ودي لفسخ التعاقد مع معين الشعباني حتى الآن.

وكشف عاطف مبروك، نائب رئيس النادي المصري، تفاصيل جلسات التفاوض التي شهدتها الأيام الماضية مع التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق، وذلك لفسخ التعاقد بالتراضي.

وقال مبروك فى تصريحات إذاعية، مستغرب من موقف الشعباني مع الإدارة كان من المفترض أن ننهي الأمر بشياكة كما بدأناها، وكنا متمسكون به وبدليل مد تعاقده للموسم المقبل، ولكن لسوء النتائج وتراجعها في أخر 7 مباريات لم نحقق أي فوز بعد الخروج من الكونفدرالية، منحنا الشعباني الفرصة كاملة ولا يمكن أن يصبر نادي على هذه النتائج.

وأضاف نائب رئيس المصري، الشعباني قاد المصري في 20 مباراة لم يحصد إلا 20 نقطة ووضعنا في موقف صعب وعطل الخطة التي كنا وضعناها للفريق، من قبل مباراة سموحة كان الشعباني طلب منا إنهاء العلاقة ولكننا منحناه الفرصة وجددنا الثقة حتى قبل مباراة بيراميدز.

واصل: الشعباني عرف أن مفيش حظ ومش ماشية معاه وكان يجب أن يعتذر لمجلس الإدارة والجماهير، الأمور مازالت "مواربة" معين بعد مباراة بيراميدز رغم اتفاقنا معاه على عقد جلسة لفسخ التعاقد بحب واحترام، فجئنا أنه حجز على طائرة الثامنة صباحا وسافر إلى تونس.