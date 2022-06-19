شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: اللاعبون لديهم شخصية قوية والطموح وراء التأهل للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الكريم، المدرب العام بنادي فيوتشر، سر حسم تأهل الفريق إلى الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر إنبى أمام نظيره فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من مسابقة الدورى العام، وافتتح التسجيل لـ فيوتشر أحمد رفعت من ضربة جزاء، بينما أضاف محمد رضا "بوبو" الهدف الثانى، قبل أن يقلص النيجيرى دينو بيتر الفارق لإنبى.

وقال عبد الكريم، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جميع اللاعبين في فيوتشر لديهم شخصية قوية، ولديهم أهداف وطموحات خاصة".

وأضاف المدرب العام لفريق فيوتشر: "كل اللاعبين في قائمة فريقنا شاركوا في الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة، وهذا يعكس أن منظومتنا جماعية".

وتابع: "دوافع وأهداف لاعبي فيوتشر سر تحقيق هدفنا وحسم التأهل إلى الكونفدرالية".

وختم حديثه قائلا: "نحن فريق كبير وسنغلق على أنفسنا، ومن ثم نستعد لمواجهة طلائع الجيش الذي يقدم مستويات رائعة".