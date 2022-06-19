شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الخالق: أتوقع تألق إمام عاشور ضد الأهلي بالقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع إبراهيم عبد الخالق، لاعب الزمالك السابق، تألق إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك خلال مواجهة القمة ضد الأهلي في القمة 124.

وقال عبد الخالق، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد طارق لاعب جيد للغاية، ويجيد في مركز الظهير الأيمن، لذلك أتمنى الدفع به".

وأضاف: "وسط الملعب سيكون نقطة فارقة مع الزمالك ضد الأهلي وإمام عاشور أتوقع تألقه خلال مواجهة الأهلي".

وختم حديثه قائلا: "محمد أشرف روقا ويوسف أوباما وإمام عاشور أنسب ثلاثي في خط وسط الزمالك".

يدخل فريق الزمالك مواجهة الأهلى محتلاً المركز الأول برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، فيما يدخل الأهلى اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة.

وتقام مباراة قمة الدورى الممتاز رقم 124 بين الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر المسابقة.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز.