شكرا لقرائتكم خبر عن والد ناشئ الإسماعيلي بقميص الأهلي: نجلي تم التعامل معه بشكل سيئ وتعرضت للهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود عبد الوهاب، والد الطفل الذي شارك في اختبارات الإسماعيلي، إن نجله تعرض لمعاملة قاسية من جانب القائمين على اختبارات الدراويش.

وأضاف محمود عبد الوهاب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن نجله أُجبر على خلع قميص الأهلي، ولم يحصل على تيشيرت آخر بدلا منه، حتى قام أحد زملائه بمنحه قميصا.

وأوضح محمود عبد الوهاب، أنه يعشق النادي الإسماعيلي رغم كونه مشجعا للأهلي، مشيرا إلى أنه سعيد بمبادرة حسني عبدربه، لكنه لن يقبلها، خاصة أن جماهير الإسماعيلي تعتقد أنه من تسبب في تصوير الفيديو ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع والد الطفل: "لا أعلم من الذي صور هذا الفيديو ونشره، وتعرضت لهجوم حاد من جماهير الدراويش، بسبب هذا الفيديو".

واختتم: "تلقيت عدة اتصالات من عدد من مسئولي الأهلي، وأبنائي يتمنون اللعب بالقلعة الحمراء".