شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: جمهور الاتحاد السكندرى سر فوزنا على المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، عن رضاه بالفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري.

وقال عماد النحاس، إن فريقه تعرض لأزمة بإصابة مهاجم الفريق الوحيد الأنجولى مابولولو، وعدم توافر بديل له، لافتا إلى أن الخط الدفاعى في الفريق السكندرى به العديد من المشاكل أيضا، ولكنه نجح في اللعب بطريقة 5 /3 / 2.

وأضاف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، أن الحديث عن الأمور الفنية في الوقت الحالي قد يسبب بعض المشاكل، لافتا إلى أن هدفه في الفترة الحالية الخروج من كبوة النتائج التي تعرض لها سيد البلد خلال الفترة الماضية.

وأكد النحاس صعوبة لقاء فاركو في المباراة المقبلة المقرر لها 27 يونيو الجاري على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع 23، مشيرا إلى أنه سيعمل على تخطى هذه العقبة، مشيدا بجمهور الاتحاد السكندرى في عودة الانتصارات مؤكدا أنه كلمة السر.

وفاز الاتحاد على المقاصة بهدف بنجامين بواتينج في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء، بعدما لُعبت الكرة من الركلة الركنية ووصلت لإبراهيم حسن الذي أرسل تمريرة عرضية حولها بنيامين بواتينج برأسية قوية من أمام المرمى سكنت الشباك.

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندري المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة جمعها من 22 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 29 لاعبا واستقبل 35 هدفا.

في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 11 مباراة، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلوا 28 هدفا.