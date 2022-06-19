شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه: الإسماعيلي يستحق معاملة أفضل من التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسني عبد ربه، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن الفريق يمر بمرحلة صعبة في جدول الدوري، ولا بد أن نُحسن النتائج خلال الفترة القادمة لإنقاذ ما تبقى من الموسم في جدول الدوري.

وقال مدير الكرة بالإسماعيلي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت؛ إن موقف التحكيم في مباراة المقاولون كان خطأ تماما، والفريق استحق الحصول على ركلة جزاء، وتعجبت من عدم مشاهدة الحكم أمين عمر لرحلة الجزاء عبر تقنية الفيديو لأن الفريق كان يستحقها.

وأضاف، إنه للمباراة الثانية على التوالي نتعرض لأخطاء تحكيمية، المباراة الماضية أمام الزمالك وأمام المقاولون العرب كانت هناك ضربتا جزاء في المبارتين لم تُحتسبا للفريق، وشدد على أن الفريق لا بد أن يحصل على حقه تحكيميا.