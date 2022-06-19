شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن قبول الناشئ صاحب واقعة ارتداء "قميص الأهلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق خالد القماش، مدير قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي، على واقعة الطفل الذي ارتدى قميص الأهلي في اختبارات ناشئي الدراويش.

وقال القماش، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أقبل تصرف فرد الأمن مع الطفل الذي ارتدى قميص الأهلي في اختبارات ناشئي الإسماعيلي".

وأضاف: "يأتي إلينا العديد من اللاعبين بقمصان أندية مُختلفة، وبالتالي أراعي الحرية الشخصية لأي لاعب فيما يرتديه عندما يأتي إلينا للاختبار".

وختم حديثه قائلا: "اللاعب الذي ارتدى قميص الأهلي من ضمن 55 لاعبا تم قبولهم في قطاع الناشئين بالإسماعيلي".

وتوقع خالد القماش، مدير قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، تعادل الأهلي مع الزمالك في قمة اليوم بالدوري المصري.

وتابع القماش: "مباراة القمة ستكون صعبة على الفريقين وتغيير المدرب في الأهلي قد يؤثر على أداء الفريق".

وختم حديثه قائلا: "الأهلي والزمالك ليسا في أفضل أحوالهما وبالتالي أتوقع تعادل الفريقين معا".