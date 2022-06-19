شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم المقاصة ويحتل المركز الثاني عشر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري، فوزا مثيرا على مصر المقاصة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري.

جاء الهدف عن طريق بنجامين بواتينج في الدقيقة الثالثة من زمن اللقاء، بعدما لُعبت الكرة من الركلة الركنية ووصلت لإبراهيم حسن الذي أرسل تمريرة عرضية حولها بنيامين بواتينج برأسية قوية من أمام المرمى سكنت الشباك.

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندري المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة جمعها من 22 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 29 لاعبا واستقبل 35 هدفا.

في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات وخسر 11 مباراة، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلوا 28 هدفا.

لعب الاتحاد بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أحمد يحيى، خط الدفاع: هشام صلاح ومحمود شبانه والسيد سالم وصبرى رحيل، وفي الوسط: مورو ساليفو، وسعيدو سمبورى، ومروان عطية، وفي الهجوم: خالد الغندور وابراهيم حسن وبوايتنج بنجامين.

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدي، وخط الدفاع: على فتحي وأحمد صبيحه ومحمود فهمي وكريم حلاوه، وفي الوسط: سيرجى اريك وجون افيرى ومحمد محسن ليله ومنعم، وفي الهجوم محمد لالا، وهشام حافظ.