شكرا لقرائتكم خبر عن دينو بيتر يحرز هدف يقلص الفارق لإنبى أمام فيوتشر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلص النيجيرى دينو بيتر لاعب إنبي الفارق لفريقه بتسجيل الهدف الأول فى شباك فيوتشر فى المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الثانى والعشرين من مسابقة الدورى العام، لتصبح النتيجة 2 /1 لفيوتشر.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالى: في حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: عمر كمال، محمود مرعى، سعد سمير، جوزيف نيجويم، خط الوسط: غنام محمد، كريم نيدفيد، محمد فاروق، خط الهجوم: محمد رضا، أحمد رفعت، أحمد عاطف.

بينما دخل إنبى المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمود جاد،خط الدفاع: إبراهيم يحيى،خالد رضا،مصطفى دويدار،على فوزى،خط الوسط: صلاح ريكو،مصطفى شكشك،مؤمن راضى،محمد حتحوت،خط الهجوم: جون إيبوكا،مصطفى شلبي.

ويحتل إنبى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 26 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 5 مباريات وخسر مثلها بينما تعادل فى 11 مباراة.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 21 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 10 مباريات وتعادلوا في 6 لقاءات وتلقوا الهزيمة في 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.